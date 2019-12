FREISTADT. Von 3. bis 5. Jänner 2020 steigt die 35. Internationale Jännerrallye. Nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt es rund um den Austragungsort Freistadt und das Headquarter in der Messehalle schön langsam zu pulsieren. Und auch beim Rallyeleiter steigt der Adrenalinspiegel. „Es ist zwar noch einiges an Arbeit zu erledigen, aber wir sind voll auf Kurs und es läuft alles bestens“, sagt der niederösterreichische Top-Beifahrer Peter Müller. Der Gruppe-N-Weltmeister des Jahres 2000 (mit Pilot Manfred Stohl) und sein bayerischer Kompagnon Johann Bauer wurden vom RC Mühlviertel neuerlich damit beauftragt, die Regie beim Saisonauftakt zu führen. OK-Chef Mario Klepatsch: „Das Duo hat schon in den vergangenen beiden Jahren die Jännerrallye problemlos und mit der nötigen Ruhe und Übersicht über die Runden gebracht. Also hat es keinen Grund gegeben, den beiden nicht wieder das Vertrauen auszusprechen.“

Auf der Sicherheitsposition wird diesmal ebenfalls ein deutsch-österreichisches Gespann für die nötige Umsicht sorgen. Marin Zurhoff aus der deutschen Rallye-Hochburg Pößneck in Thüringen obliegt in Freistadt die Rolle des Chef-Sicherheitsoffiziers, sein Stellvertreter kommt mit dem genauso erfahrenen Rallye-Routinier Gottfried Mannsberger aus Neunkirchen.

Gewaltig ist die Jännerrallye 2020, was das Medieninteresse betrifft. Die Liste der Vertreter, die über das Spektakel berichten wollen, wächst unaufhörlich. Momentan liegt sie bei mehr als 120 Journalisten, Fotografen und Filmteams aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn, Italien, der Slowakei und der Schweiz.

Insgesamt stehen 2020 wieder sieben Rallye-Staatsmeisterschaftsläufe im offiziellen Motorsportkalender der AMF. Weil die Staatsmeisterschaft mehr als sechs Läufe umfasst, wird es wie im Reglement festgehalten ein Streichresultat geben.

Jännerrallye 2020