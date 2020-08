RAINBACH. Eine intensive Trainingswoche haben 14 Tischtennis-Nachwuchsspieler im Rahmen des Sommercamps in Rainbach hinter sich gebracht. Unter der professionellen Anleitung des Bundesligaspielers Simon Oberfichtner konnten die Kinder und Jugendlichen an ihrer Schlagtechnik und Spieltaktik feilen. Aber auch der Spaß kam nie zu kurz und alle hatten sichtlich Freude am Sommercamp. Auch Camporganisator Klemens Wagner, der Tischtennis-Sektionsleiter der Union Rainbach, zog ein positives Resümee und freut sich, dass diese Tischtenniswoche so erfolgreich über die Bühne gegangen ist.