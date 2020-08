FREISTADT. Der Ottensheimer Philipp Obermüller gewann die zweite Auflage des Thurytal-Hammerlaufes. Er bewältigte die 5,8 Kilometer lange Strecke entlang der Feldaist in einer Zeit von 21:45 Minuten. Platz zwei belegte Matthias Aumayr aus Kefermarkt vor Roman Hintersteiner aus Perg. Bei den Damen setzte sich die Freistädterin Christina Traxler in 26:51 Minuten durch. Sie verwies die beiden Linzerinnen Verena Jax und Adeline Dantzer auf die Plätze zwei und drei.

Der zweite Thurytal-Hammerlauf ging unter besonderen Umständen über die Bühne. "Aufgrund der Auflagen wurde einzeln und nicht im Massenstart gestartet, was wiederum die Spannung erhöhte, da der Sieger erst zum Schluss feststand", sagt Veranstalter Dominik Haider von der Firma Haidersport in Freistadt. Die Starter hielten sich vorbildlich an die Abstandregeln. "Das hat uns gezeigt, dass Läufe auch in Corona-Zeiten durchaus möglich sind", so Haider.

Ergebnisse des 2. Thurytal-Hammerlaufes