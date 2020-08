Beim SV Freistadt steht die Null



BEZIRKSLIGA. Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor! Der SV Freistadt siegte auch im Schlagerspiel gegen den wohl schärfsten Titelrivalen Lembach. Dank eines späten Traumtores von Marco Hochmaier, der den Ball aus 25 Metern genau ins Kreuzeck donnerte, setzten sich die Bezirkshauptstädter etwas glücklich, aber dennoch verdient mit 1:0 durch. „Die defensive Stabilität ist momentan die Basis in unserem Spiel“, lobt der Sportliche Leiter, Eric Rössl, seine Hintermannschaft und blickt bereits voraus. „Genau so müssen wir auch am Freitag in Hellmonsödt weitermachen – ein unangenehmer Gegner, der uns alles abverlangen wird.“

Ein Spieltag zum Vergessen liegt hingegen hinter Königswiesen und Wartberg. Die Wartberger fingen sich bei der 2:4-Pleite in Gallneukirchen zwei Kopfballtore nach Eckbällen ein. Noch schlimmer erwischte es die Union Königswiesen, die im Heimspiel gegen Haibach gleich fünf Gegentore eingeschenkt bekam. Am Freitag, 4. September, kommt es um 20 Uhr im Wartberger Aiststadion zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Wartberg und Königswiesen. Für beide Teams ist nach den jüngsten Pleiten Wiedergutmachung angesagt.

Historisch guter Saisonstart

2. NORDMITTE. Rieseneuphorie in Unterweitersdorf! Die junge Mannschaft von Neo-Trainer Daniel Hartl, der vom Nachwuchsbereich in die Kampfmannschaft befördert wurde, sorgte auch am vorigen Spieltag für Furore. In Unterweißenbach setzte sich die Hartl-Elf in einem hochinteressanten, temporeichen Spiel mit vielen sehenswerten Toren gleich mit 6:2 durch und lacht mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze. Drei Auftaktsiege am Stück gelangen den Unterweitersdorfern vor einer gefühlten Ewigkeit, zuletzt im Jahr 1990. „Es passt im Moment viel zusammen bei uns. Trainer Daniel Hartl hat mit seiner ruhigen, angenehmen Art die Mannschaft im Griff. Wir haben ein tolles Kollektiv mit starken, jungen Talenten“, freut sich Obmann Jürgen Stiftinger über den historisch guten Saisonstart.

Ebenfalls eine weiße Weste hat die Union Neumarkt, die im Bezirksderby gegen die zweite Garnitur der SPG Pregarten nichts anbrennen ließ und sich verdient mit 2:0 durchsetzte. Abwehrspieler Lukas Harrer versenkte souverän zwei Elfmeter. „Wir haben nicht brilliert, aber eine abgezockte Leistung geboten. Defensiv stehen wir derzeit gut und vorne sind wir immer für Tore gut“, bilanziert Neumarkt-Trainer Jakob Wolf, der bereits dem großen Derby in Kefermarkt (Samstag, 5. September, 16 Uhr) entgegenfiebert. „Der kleine Platz kommt unserem Spiel nicht entgegen, dennoch zählt für uns am Samstag nur ein Sieg.“ Die DSG Union Gutau wurde ihrer Favoritenrolle in Hagenberg gerecht und siegte klar mit 4:0. Obwohl die Hagenberger auch einige Male gefährlich vor dem Gutauer Tor auftauchten, war der Sieg der qualitativ besser besetzten Gutauer Mannschaft leistungsgerecht. Stürmer Jürgen Schützeneder traf gleich dreifach. Der erste Sandler Saisonsieg fiel mit 4:0 gegen die SPG Pierbach/Rechberg ebenfalls deftig aus.

Daniel Steinbauer schießt Mitfavoriten ab

1. NORDOST. Eine Riesenüberraschung gelang der SPG WKL in Kaltenberg gegen den Titelmitfavoriten SC St. Valentin. Dank eines Dreierpacks des 19-jährigen Daniel Steinbauer durfte die Elf von Trainer Hubert Horner einen 3:1-Heimsieg bejubeln. Die Gäste hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten sich jedoch nur selten in der gefährlichen Zone vor dem WKL-Tor festsetzen. „Ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft, die hervorragend gekämpft hat und sich dadurch den Sieg verdient hat. Mit den sieben Punkten zum Start sind wir natürlich total zufrieden“, berichtet WKL-Trainer Hubert Horner. „Corona-Meister“ Bad Zell (2:0 gegen Rainbach) und Schönau (2:1 gegen Lasberg) durften am dritten Spieltag endlich die ersten Siege auf der Habenseite verbuchen. St. Oswald musste sich im Spitzenspiel dem Gast aus Saxen mit 1:4 geschlagen geben.

Pregarten trifft auf Ex-Trainer Gruber

OÖ-LIGA. Gleich zweimal musste die SPG Pregarten in der Vorwoche gegen den ASK St. Valentin ran. Erfreulich verlief die Landescup-Partie, die durch ein Tor in der Nachspielzeit zugunsten der Pregartner entschieden wurde. Als Torschützen traten zwei Neuzugänge in Erscheinung. Abwehrspieler Simon Kandler traf nach einer Standardsituation zum spielentscheidenden 2:1, davor hatte Legionär Patrik Ruzicka für die 1:0-Führung gesorgt. Robert Lenz vergab Sekunden vor dem Abpfiff noch einen Elfmeter. Dadurch dürfen die Pregartner im Landescup überwintern. Das Viertelfinale steigt im April 2021. Das OÖ-Liga-Match am vergangenen Sonntag, das torlos endete, war hingegen weniger spektakulär. Am Freitag, 4. September, 19 Uhr, geht’s auf der Union-Anlage gegen die Union St. Florian, die von Ex-Trainer Wolfgang Gruber gecoacht wird.