HAGENBERG. Der klare Favorit, die SPG Pregarten, hat sich bei der Hallen-Bezirksmeisterschaft der Fußball-Kampfmannschaften in der Hagenberger Sporthalle durchgesetzt. In einem spannenden, hart umkämpften Finale behielten die spielerisch überlegenen Pregartner gegen aufopfernd kämpfende Rainbacher, die in der 1. Klasse Nordost stark abstiegsgefährdet sind, mit einem 2:1-Sieg die Oberhand. Goalgetter Robert Lenz traf doppelt für die Aisttaler, der Anschlusstreffer von Rainbachs Daniel Birngruber kam zu spät.

Den dritten Rang sicherte sich die junge Elf des SV Freistadt. Im Spiel um Platz drei wurde die Union Lasberg erst im Siebenmeterschießen bezwungen. Youngster Lukas Denk lupfte den entscheidenden Siebenmeter in „Panenka-Manier“ in die Mitte, Lasberg-Goalie Marco Höller war chancenlos. Davor waren die Freistädter im Halbfinale etwas überraschend dem Nachbarn aus Rainbach unterlegen. Veranstaltet wurde das Turnier vom ASV Hagenberg, der Gastgeber landete auf dem achten Rang.

ENDSTAND

1. SPG Pregarten

2. Union Rainbach

3. SV Freistadt

4. Union Lasberg

5. SPG WKL

6. SV Sandl

7. Union Unterweißenbach

8. ASV Hagenberg

9. SPG Windhaag/Leopoldschlag

10. Union Neumarkt