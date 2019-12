FREISTADT. Auf Platz zwei beendeten die Herren der Union Compact Freistadt das Faustballjahr 2019 in der 1. Bundesliga. Das Team von Trainer Andreas Woitsch, das weiterhin auf Kapitän Jean Andrioli verzichten muss, verlor in der jüngsten Spielrunde gegen Enns mit 1:3 und gewann gegen Schwanenstadt mit 3:2. "Auch ohne Jean können wir tollen Faustball spielen", sagt Abwehrass Michael Kreil. "Leider passte gerade gegen Enns das Zuspiel über weite Strecken nicht und wenn doch, dann haben wir zu viele Chancen ausgelassen. Dafür konnte die Mannschaft mit großem Kampfgeist die wichtigen zwei Punkte gegen Schwanenstadt holen."

Die nächste Runde findet am Samstag, 18. Jänner, 17 Uhr, in Vöcklabruck statt. Dort spielt man gegen die ungeschlagenen Hausherren und den direkten Konkurrenten Froschberg. An diesem Wochenende wird sich voraussichtlich auch die Teilnahme am Final3 in Kufstein entschieden.