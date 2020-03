Für die am kommenden Samstag (14.3.2020 – 9:30 Uhr Bezirkssporthalle Freistadt) stattfindende Heim – Landesmeisterschaften haben unsere Sportler bei den Vienna Open schon einmal gewaltig vorgelegt.

Gut begonnen hatten schon die Schattenkämpfer Michaela und Rene Steininger, Denise Stütz und Sylvia Gringer mit Spitzenleistungen, die mit 4 Klassensiegen sogar den 2. Platz in der Poomsae-Vereinswertung schafften.

Natürlich eine tolle Motivation für die Vollkontaktkämpfer Amelie Stampfl, Christoph Grasböck, Dominik und Michael Neubauer. Die beiden ersteren gewannen mit jeweils drei überzeugenden Siegen ihre Nachwuchsklassen. Die Brüder Neubauer konnten in der höchsten Leistungsklasse ebenfalls überzeugen und verpassten nach tollen Finalkämpfen äußerst knapp den Sieg in ihren Gewichtsklassen.

Alles in Allem eine ausgezeichnete Vorstellung unserer Athleten in Wien, die mit 10 Medaillen, davon sechs in Gold belohnt wurde.

Obmann Greindl: „Herzlichen Glückwunsch und Dank an alle Aktiven und Betreuer, auch an Andreas Brückl, der uns in Wien als Kampfrichter vertreten hat.“