Matthias Ullmann hat die Schule geschmissen, um Huforthopäde zu werden – der erste im Bezirk Freistadt.



LEOPOLDSCHLAG. Seit Jänner ist der 18-jährige Matthias Ullmann Unternehmer: Er ist einer von wenigen Huforthopäden im Land. "Pferde haben mich schon von Kindesbeinen an interessiert", erzählt der Leopoldschläger, der selbst zwei Pferde besitzt. "Ich wollte auch beruflich mit Pferden arbeiten, weshalb ich meine schulische Laufbahn am BORG in Linz abgebrochen und die Ausbildung zum Huforthopäden in Bayern begonnen habe. Die Matura bringt dir in der Pferdewelt einfach nichts." Ein Huforthopäde hat ähnliche Aufgaben wie ein Hufschmied, jedoch beschlägt er die Pferde nicht, sondern bearbeitet den Huf so, dass er sich optimal entwickeln kann. "Ich schaue mir das Gangbild genau an, wie die Tiere abfußen, betrachte den Allgemeinzustand, korrigiere eventuelle Fehlstellungen und behandle Hufprobleme wie Strahlfäule", erklärt Ullmann seine täglichen Aufgaben. "Für uns Huforthopäden stehen eine gute Hufqualität und die Funktionalität im Vordergrund, weniger Schönheit und Symmetrie."

Ullmann begleitet Pferde und ihre Besitzer auch auf bei der Umstellung zum Barfußgeher. Er kann sich gut vorstellen, in Zukunft auch Hufschuhe zu vertreiben. Diese seien eine gute Alternative zu Eisenbeschlägen und zum Beispiel für längere Ausritte optimal geeignet, brauchen jedoch eine genaue Anpassung. Als Huforthopäde besucht er seine "Kunden" alle vier bis sechs Wochen. "Mir taugt meine Arbeit extrem und ich bereue es überhaupt nicht, mich dafür entschieden zu haben", so der 18-Jährige.