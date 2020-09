Ein Vorzeigebeispiel dafür, wie man Landwirtschaft in Zeiten wie diesen nicht nur erfolgreich betreibt, sondern auch Chancen für die Zukunft auslotet, ist der Biberhof von Leopold und Franziska Friesenecker in Windhaag.



WINDHAAG. Während es heute immer weniger dafür größere landwirtschaftliche Betriebe gibt, sind im Mühlviertel noch kleinbäuerliche Strukturen vorherrschend. Damit diese auch weiterhin eine Zukunft haben, braucht es kreative Ideen und vor allem eines: Unternehmergeist. "Wir haben einen Businessplan, den wir regelmäßig überarbeiten", erzählt Leo Friesenecker. Begriffe wie Corporate Identity und Corporate Design hört man aus dem Mund eines Bauern eher selten. Für Familie Friesenecker sind solche Themen jedoch selbstverständlich. "Um heutzutage als Landwirt erfolgreich zu sein, ist Fleiß zu wenig. Man braucht Mut und Kreativität und sollte – wie jedes Unternehmen – alle paar Jahre seine Ziele neu definieren", ist sich Franziska Friesenecker sicher. Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie nicht auf einem landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen. Nach einer kaufmännischen Ausbildung kam sie als völlige Quereinsteigerin an den Hof nach Pieberschlag. Für den Biberhof war das jedoch keineswegs ein Nachteil: "Das hat uns andere Zugänge und neue Blickwinkel auf die Landwirtschaft ermöglicht", erzählt Franziska, die heute Bäuerin aus Leidenschaft ist.

Kartoffeln und Erdbeeren zum Selberpflücken

Der Biberhof steht heute vor allem für eines: Vielfalt. Am Bio-Betrieb gibt es Milchküche und eine Ochsenmast, Speisegetreide wie Dinkel, Einkorn, Weizen und Roggen wird angebaut und danach zu Müsli, Leinkrokant oder diverse Liköre verarbeitet. Weiters produziert der Biberhof Speiseöle wie Hanf-, Lein- oder Senföl. Die Produktion von Senf ist ebenfalls eine Besonderheit im Mühlviertel. Vier verschiedene Sorten nach Geheimrezept gibt es bereits. Diese sind im Selbstbedienungs-Hofladen, bei verschiedenen Bauern-Märkten oder über die Firma Farmgoodies in ganz Österreich erhältlich. Hanfnudeln und Leinnudeln werden für die Direktvermarktung ebenso produziert. Weiters gibt es Kartoffeln und Erdbeeren zum Selbsternten. Wie auch beim Hofladen basiert das Konzept hierbei auf Vertrauen zum Kunden, was problemlos funktioniere. "Das Selbsternten ist heute für viele ein besonderes Erlebnis. Außerdem animiert es die Menschen über den Wert von biologischen und regionalen Lebensmittel nachzudenken."

Neue Chance Kräuterwirtschaft

In den letzten Jahren neu dazu gekommen ist die Kräuterwirtschaft. Über 40 verschiedene Kräuter wie Malve, Lavendel, Spitzwegerich, Hanf, Salbei, aber auch Arnika und Enzian werden angebaut und bei der Bergkräutergenossenschaft in Hirschbach zu Teemischungen weiterverarbeitet. Das Kultivieren von Kräutern ist eine große Herausforderung und viel händische Arbeit, der Ertrag dagegen eher gering. "Wir sind zum Glück mittlerweile in einer Situation, in der wir auch unserer Leidenschaft nachgehen können", so Leopold, der auch leidenschaftlich gern am Ländlichen Fortbildungsinstitut (LFI) Erwachsene unterrichtet. "Viele Bauern sind Opfer ihrer eigenen Unzufriedenheit. Natürlich macht uns der Klimawandel zu schaffen. Wir haben jedoch die Chance genutzt und Kräuter angebaut, was früher in unseren Breiten niemals funktioniert hätte", ergänzt Franziska. Abgerundet wird die Vielfalt am Biberhof, die so nicht geplant war, sondern dem Ehepaar mehr oder weniger "passiert ist", durch kreative Dienstleistungen wie Bienenluft-Therapie und Agro-Caching, eine landwirtschaftliche Schnitzeljagd bei der Information und Aufklärung mit Spaß und Bewegung verknüpft wird. "Viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, was Bauer sein eigentlich bedeutet und wie Lebensmittel in ihrer Urform aussehen. Wir stehen hundert Prozent hinter unseren Produkten und öffnen dafür gerne unsere Türen und Felder", sagt das Ehepaar.

Nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Der Biberhof arbeitet völlig energieautark und setzt auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Bis vor kurzem wurden auch die Landmaschinen mit Pflanzenöl getankt. Mittlerweile nehmen die Frieseneckers ihr wertvolles Öl lieber zum Kochen: "Eigentlich war das ein richtiger Fauxpas, dass wir das Speiseöl in den Traktor gekippt haben. Wenn wir eine Idee haben, dann machen wir das. Wir gestehen uns aber zu, Fehler zu machen, solange wir daraus lernen." Wie die beiden das alles schaffen, wissen sie selbst nicht so genau. "Nebenbei" hat das Ehepaar drei Kinder großgezogen, mittlerweile sind sie auch Großeltern. "Es ist schon alles viel. Gerade mit der Milchwirtschaft ist man immer angebunden. Keine Ahnung wie wir das stemmen. Unser Leben ist einfach unser Hobby", erzählen die Tüftler, deren Hof auch optisch etwas ganz besonderes ist. 2018 wurde der Biberhof in Pieberschlag zum "Schönsten Bauernhaus Oberösterreichs" gekürt.

Gastronomie in die Verantwortung nehmen

Auf die Frage, wie sie die Zukunft der Landwirtschaft einschätzen, haben die beiden klare Antworten. "Lebensmittel dürfen heute nichts kosten. Überall gibt es Indexanpassungen, nur bei Lebensmitteln nicht. Das ist ein Problem", meint Leopold. Besonders kritisch sieht das Ehepaar Lebensmittelzusätze, Stabilisatoren und Emulgatoren. "Es heißt Lebensmittel. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese nicht endlos haltbar sein können", betont Franziska. "Wir erfinden nichts neu. Wir leben einfach etwas mehr wie früher, wo der Bauer sich selbst und die Menschen im Ort mit Lebensmittel versorgt hat." Gleichzeitig ermahnen sie die Politik und rufen die Wirte zu mehr Verantwortung auf. "Die Konsumenten sind uns sehr positiv gesinnt, wollen uns unterstützen und kaufen gerne regionale, nachhaltige und biologische Produkte. Man darf die Menschen nicht mit falschen Kennzeichnungen und Werbegags für blöd verkaufen und Sachen als regional betiteln, die es nicht sind", appellieren die Frieseneckers an die heimischen Politiker. Potential gäbe es vor allem auch in der Gastronomie. Im Bezirk Freistadt gibt es lediglich zwei Wirte, die biozertifiziert sind. Die meisten Gastronome kaufen nach wie vor dort, wo es am billigsten ist. "Es ist schade, dass die Gastronomie nicht mehr auf heimische Produzenten und deren Qualitätsprodukte setzt, denn davon gibt es im Bezirk Freistadt sehr viele."