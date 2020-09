Für die Zukunft des Gebäudes der ehemaligen Volksschule Fürling zeichnet sich eine interessante Lösung ab.

GUTAU. Die ehemalige Volksschule Fürling in Gutau ist ein geschichtsträchtiges Gebäude. Von 1933 bis 2017 gingen dort zu Spitzenzeiten 120 Kinder pro Jahr zur Schule. Mit dem Bau der Hauptschule in Gutau sank die Schülerzahl jedoch kontinuierlich. Nach Selker (Gemeinde Pregarten) und Amesreith (Gemeinde St. Oswald) schloss mit der VS Fürling am 7. Juli 2017 eine weitere kleine Schule im Bezirk für immer die Pforten.

Viele Möglichkeiten diskutiert

Weil zwischen 2003 und 2009 insgesamt 1,2 Millionen Euro in die Sanierung des Gebäudes investiert wurden, kommt für die Gemeinde Gutau ein Abriss nicht in Frage. Mit der Planung der zukünftigen Nutzung der ehemaligen Schule wurde deshalb der Immobilienmakler Hermann Himmelbauer aus Pregarten beauftragt. In den vergangenen Jahren waren mehrere Möglichkeiten der Nachnutzung diskutiert worden – unter anderem der Bau von Eigentumswohnungen oder der Verkauf des Gebäudes an Firmen. "Viele Überlegungen und auch Kaufinteressenten waren da, aber das Konzept hat einfach nie gepasst", erklärt Himmelbauer. "Für die Eigentumswohnungen hat sich kein Bauträger gefunden, da dich Umbaumaßnahmen zu hohe Quadratmeter-Preise erwarten ließen."

Käufergemeinschaft bereits gefunden

Mit drei sogenannten "Harmonie"-Reihenhäusern scheint nun jedoch eine passende Lösung gefunden zu sein. Es soll eine Realteilung des 7.000 Quadratmeter großen Grundstückes geben und insgesamt drei Reihenhäuser errichtet werden, die unterschiedlich genutzt werden. Weiters wird es drei zusätzliche Bauparzellen geben.

Die Käufergemeinschaft dafür ist bereits gefunden: eine Familie aus Engerwitzdorf, die in dem Haus nicht nur wohnen, sondern dort auch ein Studio für Permanent-Make-up betreiben will, ein Rechtsanwalt aus Linz, der vorerst antike Möbel lagern wird und später vorsieht, zwei Wohnungen umbaut und Himmelbauer selbst. Der 70-Jährige will in dem Teil des Gebäudes, in dem auch der Turnsaal war, zwei Wohnungen und Praxisräume errichten und zur Miete anbieten. "Derzeit arbeiten wir gerade an der Umwidmung, dem Einreich- und Bebauungsplan. Ich bin zuversichtlich, dass wir im nächsten Jahr Nägel mit Köpfen machen können", sagt Himmelbauer. Auch Gutaus Bürgermeister Josef Lindner zeigt sich mit der geplanten Lösung zufrieden: "Nach fast vierjährigen Bemühungen, eine nachhaltige Lösung für die VS Fürling zu finden, gibt es mit dem Projekt 'Wohnen in Harmonie' ein erfolgreiches Ergebnis. Engagement, Kreativität und Vertrauen in der Zusammenarbeit mit dem Büro Himmelbauer waren ein Schlüssel zum nachhaltigen Ergebnis."