Noch vor Weihnachten will Simone Hennerbichler von der Lampaka Ranch ihren Hofladen eröffnen. Dort soll es nicht nur Gemüse und Fleisch aus eigener Produktion geben, sondern auch hochwertige Produkte aus Lama- oder Alpakawolle. Letztere sind bereits jetzt im neuen Webshop erhältlich.

FREISTADT. Aufs Lama gekommen ist die Familie Hennerbichler in Vierzehn im Jahr 2014. Damals hat man die Tiere als Weidepfleger angeschafft. Im Laufe der Zeit wurde das Interesse an Lamas und Alpakas immer größer. Mittlerweile leben auf der Lampaka Ranch von Simone Hennerbichler und ihrer Familie elf Tiere. "Ich habe in den vergangenen Jahren viele Kurse und Ausbildungen rund um Lamas und Aplakas gemacht", erzählt Hennerbichler. "Ich bin Coach für Lama- und Alpakagestützte Aktivitäten, biete Wanderungen mit den Tieren an und züchte mittlerweile auch selbst." Darüber hinaus hat die 27-Jährige einen Schwerpunkt auf die Verarbeitung der hochwertigen Wolle der Tiere gelegt und mehrere Kurse dafür absolviert.

Produkte aus Lama- und Alpakawolle

"Unsere Lamas und Alpakas werden jedes Jahr im späten Frühjahr geschoren. Je nach Qualität werden unterschiedliche Produkte daraus gefertigt, teilweise von uns selbst in Handarbeit, teilweise in Auftragsarbeit von anderen regionalen Produzenten", erzählt Hennerbichler, die nach dem Bachelorstudium Landschaftsarchitektur derzeit das Masterstudium Nutzpflanzenwissenschaften an der BOKU Wien absolviert. Über kurz oder lang möchte sie die elterliche Gärtnerei übernehmen. Derzeit gilt ihre volle Konzentration jedoch den Vorbereitungen für den neuen Hofladen, der noch vor Weihnachten eröffnet werden soll. "In unserem Hofshop werden wir Seifen mit Lamawolle, gefilzte Schuheinlagen, verschiedene Bettdecken, Polster, Kissen, handgesponnene Wolle, Socken, Hauben, Stirnbänder und vieles mehr anbieten", berichtet Hennerbichler. Wer die Produkte jetzt schon erwerben will, kann dies über den Webshop tun, der bereits online ist.

Gemüse und Fleisch aus eigener Produktion

Neben "Lampaka-Produkten" wird es im Hofladen der Hennerbichlers außerdem frisches Gemüse nach Saison, Salat, Eier von eigenen Hühnern und Wachteln sowie Fleisch vom Koberind und Schwein vom eigenen Betrieb in St. Peter geben. "Unser Laden wird voraussichtlich immer freitags, nach Wanderungen und nach Voranmeldung geöffnet haben", sagt Hennerbichler. "Langfristig kann ich mir aber auch einen kompletten Selbstbedienungsladen mit Vorbestellung der frischen Ware gut vorstellen."

Näheres: lampaka-ranch.at