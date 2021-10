LIEBENAU, FREISTADT, OÖ. Was alles an Kreativität, Ideen und Leidenschaft in ihnen steckt, demonstrierten die jungen Nachwuchskräfte der OÖ Friseurbrache beim ersten digitalen Hairstyle-Fotowettbewerb. Unter dem Motto „Wähle ein Jahrzehnt und zeig das passende Styling“ war von den Friseurlehrlingen aus allen drei Lehrjahren ein ansprechender und typgerechter Look gefragt. Im zweiten Lehrjahr ging die Liebenauerin Isabella Kühnel als Siegerin hervor. Sie macht ihre Ausbildung in der Haarmanufaktur von Manuela Primetzhofer in Freistadt. Landesinnungsmeisterin Erika Rainer ist stolz auf das große Engagement und Talent des Friseurnachwuchses.

„Die eingesendeten Vorher- und Nachherfotos waren beeindruckend. Unsere Lehrlinge sind dem neuen Wettbewerbsformat in digitaler Form offen gegenübergestanden. Kreative Frisurenstylings aus unterschiedlichsten Jahrzehnten wurden perfekt umgesetzt und auf die Köpfe der Modelle gezaubert. Der Friseurnachwuchs hat einmal mehr die ausgezeichnete Ausbildung und die hohe fachliche Qualität unserer Friseurbetriebe bestätigt."

Die fünfköpfige Fachjury legte bei ihrer Entscheidung besonderen Wert auf Idee, Kreativität, Aufwand, Ausführung und Gesamteindruck. Prämiert wurden die Preisträger des ersten digitalen Hairstyle-Fotowettbewerbes der OÖ Friseure im Rahmen der Messe „Jugend & Beruf“ in Wels. Kühnel und die anderen Erstplatzierten erhielten einen Gutschein für ein Wellnesswochenende für zwei Personen im Eurothermen Resort Bad Schallerbach.