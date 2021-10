Gegenüber September 2019, wo von Corona noch keine die Rede war, sind derzeit mit 29.465 Personen um 1.675, das sind sechs Prozent, mehr Personen aus dem Bezirk unselbständig beschäftigt.

BEZIRK FREISTADT. Ende September 2021 meldet das AMS Freistadt 767 offen Stellen bei den Unternehmen des Bezirks Freistadt. Ihnen stehen 734 Arbeitssuchende gegenüber. Das sind um 77 weniger als im September 2019. Viele von ihnen stehen, auf Grund von gesundheitlichen Einschränkungen, fortgeschrittenem Alter oder vorliegender Langzeitarbeitslosigkeit bei den Unternehmen nicht unbedingt an erster Stelle, wenn neues Personal aufgenommen werden soll.

AMS bietet Einstellhilfen

„Wollen Unternehmen ihren Personalbedarf rasch abdecken, werden sie auch auf diese Personengruppen zugehen müssen, weil es andere, in der gewünschten Anzahl, schlicht und einfach derzeit nicht gibt“, sagt AMS-Freistadt-Leiter Alois Rudlstorfer. Unternehmen, die in dieser Situation auch solchen Bewerbern eine Chance auf einen Arbeitsplatz geben, unterstützt das AMS mit großzügigen Einstellbeihilfen. Dabei übernimmt das AMS in der Startphase des Beschäftigungsverhältnisses bis zu 100 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten. „Die Erfahrung zeigt uns, dass viele dieser Arbeitnehmer und -innen auch über den Förderzeitraum hinaus bei den jeweiligen Unternehmen beschäftigt bleiben“, sagt Rudlstorfer. Dass dieses Unterstützungsangebot greift, zeigen beispielsweise die Zahlen der Langzeitarbeitslosen. Deren Zahl sinkt von 167 im März auf 127 im September.

Arbeitskräfte und Lehrlingsbedarf im Bezirk Freistadt

Die Freistädter Unternehmen suchen derzeit über das AMS 767 Mitarbeiter in den verschiedensten Berufen. Die meisten offenen Stellen gibt es derzeit im Handel (88), in technischen Berufen (86), in den Fremdenverkehrsberufen (85), in den Metall- und Elektroberufen (83) und in den Bauberufen (80).

Die Suche nach geeigneten Lehrlingen ist für Unternehmen des Bezirks derzeit extrem schwierig. Den 98 offenen Lehrstellen stehen lediglich 17 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen, gegenüber. Am meisten offenen Lehrstellen gibt es in den Fremdenverkehrsberufen (42), in den Bauberufen (30), im Handel (29), in den Metall- und Elektroberufen (29) und in den holzverarbeitenden Berufen (20). Die Lehrausbildung von, beim AMS vorgemerkten Jugendlichen mit Vermittlungseinschränkungen, unterstützt das AMS mit 400,- Euro monatlich. Unternehmen, Personen über 18 Jahren ohne Lehrabschluss eine Lehrausbildung ermöglichen, können sogar bis zu 900 Euro monatlich an Förderung erhalten. Wichtig ist, wie bei allen Förderungen AMS, eine Kontaktaufnahme mit dem AMS bevor das Lehrverhältnis beginnt.