Seit drei Jahren gibt es die Wimberger Gruppe GmbH zu der mittlerweile sieben Unternehmen mit elf Standorten gehören. Die Hengster GmbH mit Sitz in Bad Leonfelden ist seit Ende Juli das jüngste Mitglied.

LASBERG, BAD LEONFELDEN. Die Nachfolgethematik war für den bisherigen Eigentümer der Elektrofirma EP:Hengster in Bad Leonfelden, Joachim Leitner, Anstoß und Hauptgrund für den Anschluss an das Wimberger-Netzwerk. „Ich bin mir sicher, dass meine Mitarbeiter tolle Möglichkeiten innerhalb der Wimberger Gruppe haben und vor allem auch, dass Hengster die lokale, erste Anlaufstelle für Elektroninstallationsthemen bleibt", sagt Leitner. "Mit dem Elektrobereich können wir mittlerweile alle Branchen aus dem Bau- und Baunebengewerbe abdecken", freut sich Norbert Königsecker, Geschäftsführer der Wimberger Gruppe, die sich immer mehr auch auf Sanierungen spezialisiert.

Dezentral und in der Region verankert

„Unser Modell hebt sich von den üblichen Beteiligungsmodellen klar ab", betont Geschäftsführer Christian Wimberger die Benefits der Wimberger-Struktur. "Unsere Mitgliedsbetriebe werden mit bestehendem Namen und unter der bisherigen Geschäftsführung weitergeführt und agieren nach wie vor eigenständig." Die Strategie der Wimberger Gruppe: Weg von einem zentralen System hin zu kleinen, dezentralen und eigenständigen Standorten, die schlagkräftig sind und vor Ort nahe am Kunden agieren. Wimberger betreue die Mitglieder der Gruppe in erster Linie strategisch, vor allem in den Bereichen IT, Marketing und im Finanzwesen. "Unsere Firmen erhalten intensive Begleitung durch uns, arbeiten jedoch selbstständig", sagt Königsecker. Vor allem der IT-Bereich sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Klares Ziel der Wimberger Gruppe ist es, Synergien zwischen Handwerksbetrieben zu nutzen, sich zu vernetzen und voneinander zu lernen. Dadurch könne man alle Leistungen im Bereich Bauen und Wohnen anbieten. „Als Wimberger Gruppe sind wir wirtschaftlich gut aufgestellt und können auch in finanziell schwierigen Zeiten wie diesen ein starker, sicherer und vor allem verlässlicher Arbeitgeber sein", bekräftigt Königsecker.

Neun verschiedene Lehrberufe

Neben WimbergerHaus mit seinen Leistungsbereichen Neubau, Um- und Zubau, Sanierung, Zimmerei und Fassade und Wimberger Immobilien zählen mit HOFA Service aus Vorderweißenbach, Bayer Bau und Bayer Bauwerksinstandsetzung aus Haag am Hausruck, Aust-Bau aus Großkrut und EP:Hengster aus Bad Leonfelden nun insgesamt sieben Unternehmen mit elf Standorten zur Wimberger Gruppe. Aktuell arbeiten 85 Lehrlinge in der Gruppe, bis 2023 sind 100 geplant, die in den unterschiedlichsten Lehrberufen beschäftigt sein werden. Mit seiner "Bau auf Lehre" ist Wimberger einer der größten und wichtigsten Lehrlingsausbilder in der Region. Mit der Übernahme der Firma Hengster wird nun auch der Lehrberuf Elektrotechniker angeboten.

