Corona-konform mit Maske und Abstand war Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner vergangenen Freitag, 28. Mai, einen Tag lang im Bezirk Freistadt unterwegs und zeigte sich beeindruckt von der großen Dynamik im Bezirk.

BEZIRK FREISTADT. „2021 soll für Oberösterreich das Jahr des Comebacks werden. Wir arbeiten dafür, dass möglichst viele Menschen rasch wieder in Beschäftigung kommen, die Wirtschaft wieder volle Fahrt aufnimmt und die Unternehmen investieren“, erklärte Landesrat Achleitner bei seinem Besuch in Freistadt, bei dem er unter anderem den neuen Standort von Innovametal in der ehemaligen Landwirtschaftsschule besuchte.

Clevere Flächennutzung und Ortskernbelebung



„Die Wirtschaft im Bezirk wächst, die Gemeinden entwickeln sich weiter und sie zeigen dabei vor, dass Wachstum auch nachhaltig und verantwortungsvoll stattfinden kann“, betonte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner im Rahmen seines Besuchstages, bei dem neben den regen Investitionstätigkeiten vor allem auch der verantwortungsvolle Umgang mit Flächennutzungen ein zentrales Thema war. So entschied sich das Unternehmen Innovametall bewusst für die Nachnutzung der alten Landwirtschaftsschule in Freistadt anstatt eines Neubaus auf der grünen Wiese. Auch die Gemeinde Pregarten setzt im Zuge der Neuplanung des Stadtplatzes auf die weitere Attraktivierung des Zentrums. Ein Projekt zur Ortskernbelebung wird aktuell auch in Königswiesen realisiert.

Investitionsprämie voller Erfolg für den Bezirk Freistadt

Stark profitieren kann der Bezirk auch von der Investitionsprämie des Bundes: Unternehmen aus dem Bezirk Freistadt haben mehr als 3.200 Anträge auf Investitionsprämie gestellt. Damit fließen knapp 50 Millionen Euro Fördergelder in den Bezirk. Ein Investitionsvolumen von 530 Millionen Euro wird damit ausgelöst. „Mit fast 60.000 Anträgen wurde knapp jeder vierte Antrag von einem Unternehmen aus Oberösterreich gestellt. Insgesamt werden die Betriebe aus unserem Bundesland bis zu 1,5 Milliarden Euro an Förderungen vom Bund abholen“, unterstrich Landesrat Markus Achleitner.

Schnelleres Breitbandinternet für Bezirk Freistadt

Erst kürzlich wurde das „Digitale Investitionspaket für den ländlichen Raum“ des Landes OÖ präsentiert, von dem auch der Bezirk Freistadt profitiert. Mit 40 Millionen Euro zusätzlich soll der Breitbandausbau gerade in den ländlichen Regionen Oberösterreichs beschleunigt werden. „Das Corona-Virus hat sich auch als starker Impuls für die Digitalisierung erwiesen. Daher wollen wir unsere digitale Infrastruktur im ganzen Land rechtzeitig auf das ständig steigende Datenvolumen ausrichten“, hob Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner hervor. Insgesamt konnten und können im Bezirk Freistadt mit Unterstützung von öffentliche Fördermitteln (Bund und Land Oberösterreich) mehr als 4.200 Gebäude mit schnellem Internet versorgt werden. Zum Teil sind die Anschlüsse bereits erfolgt, zum Teil sind sie aktuell in Bau bzw. in Planung.

