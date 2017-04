Ausstellung: „Als die Alte Schule jung war“

20.04.2017, 15:09 Uhr

Mitmansgruber hat – so weit wie möglich – die Namen der Schüler eruiert. "Vielleicht gelingt es mit Hilfe der Besucher, die restlichen Namen herauszufinden", sagt sie. Die Ausstellung wird am Sonntag, 30. April, um 15 Uhr von Bürgermeister Josef Lindner eröffnet und ist jeden Freitag, Samstag und Sonntag bis einschließlich 21. Mai von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Beim Färbermarkt am Sonntag, 7. Mai, können die Exponate von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden.