Effektive Mikroorganismen - Reinigen mit der Kraft der Natur

Termin: 08.06.2017, Do 20 Uhr

Ort: im Volkstanzraum des Musikheimes (Eingang seitlich links, Obergeschoß), Freiwaldstraße 1, 4264 Grünbach

Programm: Erfahren Sie mehr über die Welt der Mikroorganismen. Die Haupteigenschaften der "Effektiven Mikroorganismen" (EM) bestehen darin, Fäulnis zu unterbinden und erneuerbare Prozesse zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine große Bandbreite von Anwendungsmöglichkeiten: in der Reinigung, im Bereich der Gesundheit von Mensch und Tier, der Behandlung von Abwasser, in der Kosmetik, in der Pflanzenwelt u.v.m.

Leitung: Michael Duschlbauer (EM-Berater der Firma Multikraft)

Anmeldung: bis 01.06.2017 bei Michael Duschlbauer, Tel: 0650/55 33 679, E-Mail: michael.duschlbauer@aon.at

Eintritt: frei