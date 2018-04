Gusenside: das etwas andere Konzert

25.04.2018, 17:56 Uhr

Den Headliner des sechsten Gusenside werden Erwin & Edwin geben. Die Wiener Combo vereint Brass-Elemente gekonnt mit elektronischer Musik, sodass kein Besucher still verharren kann. Songs wie „Stress“, „Monster“, „Wien“ oder „Nudlsuppn“ laden gerade dazu ein, das Tanzbein zu schwingen – ohne dass dabei in den Liedern auf Inhalte vergessen wird.

Zu den Durchstartern der heimischen Musikszene gehört Onk Lou. Seine Single „1000 Voices“ wird und wurde auf allen Radiostationen auf und ab gespielt – und nicht zuletzt aufgrund seiner markanten Stimme gilt der österreichische Musiker als eine der größten Neuentdeckungen des letzten Jahres. Gemeinsam mit seiner Band „The Better Life Inc.“ bietet Onk Lou Singer/Songwriterkunst auf höchstem Niveau.Aus dem Singer/Songwriter-Bereich kommt auch Shane O Fearghail. Der irische Musiker, der seinen Lebensmittelpunkt in Wien hat, gilt als einer der besten Geheimtipps des Landes. „They Might See Dolphins“ heißt sein aktuelles Werk – ein Album, das Ohrwürmer garantiert!Side. - gesprochen „Siedepunkt“ - ist ein Singer/Songwriter aus dem Salzkammergut. Seine inhaltlich tiefgehenden Texte trägt der Künstler in Mundart vor – ein idealer Auftakt zum sechsten Gusenside!Am Samstag geht es mit WOXX weiter und am Sonntag findet ein Frühshoppen mit den Bleischlsierra statt.Facts:GusensideErwin & EdwinOnk Lou & The Better Life Inc.Shane O FearghailSide.Freitag, 25. Mai 2018Baun'Stadl TrosselsdorfNeumarkt im MühlkreisTickets um VVK €16 bei allen Raiffeisenbanken in OÖ und auf oeticket.com erhältlich!Samtag, 26. Mai 2018Baun'Stadl TrosselsdorfNeumarkt im MühlkreisTicket: VVK 7 €, AK 9 €