Muttertag in der Herbstkunst

Am 14. Mai ist Muttertag!



Auch zu diesem Anlass finden Sie in der Herbstkunst in Rainbach kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke für Ihre Liebsten!

Neben Schmuck, Seifen, Näharbeiten oder verschiedensten Dekoartikeln, können Sie in der Herbstkunst auch Gutscheine erwerben!

In unserem gemütlichen Ambiente im Weinhäusl finden Sie alles was das Herz begehrt!



Öffnungszeiten:

jeden Freitag: 09:00 – 11:30 und 14:00 – 18:00

jeden Samstag: 09:00 – 11:30



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!