Sommerkonzert "Zweikanalton" am 29. Juli am Badesee Tragwein

Am Samstag, 29. Juli heißt es "Shake the Lake", wenn ab 19 Uhr das Duo "Zweikanalton" ein Konzert am Badesee spielt. Neben Bars rund um den Badesee und dem Buffetbereich wird es auch ein Chill out-Area geben. "Zweikanalton" - das sind die Brüder Markus und Thomas Danninger aus Eidenberg, die bereits seit ihrer Kindheit gemeinsam Musik machen und inzwischen mit ihren Songs auf Youtube Aufrufe im 6-stelligen Bereich verzeichnen können. Seit sie im Jahr 2015 ihre erste eigene Single veröffentlicht haben, sind sie mit ihren gefühlvollen Songs auch im Radio zu hören. Die besten Voraussetzungen für ein Sommer-Konzert direkt am Badesee Tragwein! Eintritt € 5,-