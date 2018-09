Zweite goldene Nadel für die Tanzgruppe Sandl

24.09.2018, 07:11 Uhr

WINDHAAG/SANDL. Mit der Nadel in Gold wurde die Tanzgruppe Sandl für ihren Auftritt beim Wertungstanzen im Rahmen des Festes der Volkskultur in Windhaag ausgezeichnet. Die zwölf Tanzpaare aus Sandl stellten sich neben den Titelverteidigern aus Alberndorf und Gruppen aus Altenberg, Reichenau, Münzbach, Ternberg und Gaflenz den gestrengen Blicken der Jury.

„Bei der Anmeldung gibt jede Tanzgruppe sieben österreichische Volkstänze an. Zwei der drei Wertungstänze werden gelost, der Kürtanz darf selbst gewählt werden“, erklärt Helga Wagner von der Tanzgruppe Sandl. „Gelost wird unmittelbar vor dem Auftritt, wenn die Gruppe auf der Bühne steht. Das ist ein ganz schöner Nervenkitzel“, so Wagner. Bewertet werden Kleidung, Tanzhaltung, Ausführung, Schwierigkeitsgrad des Tanzes, Raumaufteilung und vor allem der Ausdruck der Tänzer/innen.

Als Kürtanz legte die Tanzgruppe Sandl „Glick“ von den Poxrucker Sisters auf das Parkett und begeisterte Zuschauer sowie Jury. Mit dem selbst kreierten Tanz von Tanzleiter Hans Röbl sicherten sie sich nach Oberwang im Jahr 2016 abermals die Nadel in Gold.Das nächste Wertungstanzen findet in zwei Jahren in Molln statt. Vielleicht gesellt sich dann auf die Tracht der Sandler Tanzgruppe Nadel Nummer drei dazu.