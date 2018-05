Zur Zeckenentfernung braucht es kein Spital

03.05.2018, 09:16 Uhr

Viele Menschen, die an sich die kleinen Blutsauger entdecken, wissen nicht wie sie ihn entfernen sollen. Voller Sorge kommen sie in die Notfall-Ambulanz des LKH Freistadt. „Es gibt so viel Unsicherheit und Mythen um die Zeckenentfernung, sodass sie es erst gar nicht versuchen. Sie haben Angst etwas falsch zu machen,“ sagt Ambulanzpflegeleiterin Sabine Stadler. Diese Sorge sei jedoch unbegründet – im Gegenteil: Die Zecke gehört sofort entfernt, denn je länger er festsitzt, desto größer das Risiko einer Infektionsübertragung. „Es macht also wirklich mehrfach Sinn, die Zeckenentfernung selbst in Angriff zu nehmen und die Stelle danach mit Desinfektionsmittel zu behandeln“, heißt es aus dem Krankenhaus.Die winzigen Zeckennymphen sind oft nur schwer erkennbar und werden meist erst entdeckt, wenn es juckt. Da bei der Entfernung ein Zusammendrücken vermieden werden soll, ist eine Pinzette weniger zu empfehlen. Ein vorsichtiges wegschaben mit einem Messer ist besser. Bewährt haben sich „Zeckenschieber“, die einfach und sicher funktionieren, um das gesamte Spinnentier zu entfernen. Es gibt sie in der Apotheke. "Verwenden Sie kein Öl, oder sonstige Mittel

„Wenn der Kopf noch drin ist?“

Achtsam sein

Vorweg: Es ist nicht tragisch! Auch das ist kein Grund die Spitals-Ambulanz aufzusuchen. Davon geht kein Risiko einer Krankheitsübertragung mehr aus! Wichtig ist, dass der Körper (Magendarmtrakt) entfernt wird. Bei der Zeckenentfernung kann es sein, dass Teile – meist vom Mundwerkzeug stecken bleiben. Vermeiden Sie unbedingt, unnötig in der Wunde herum zu stochern. Um das Risiko einer Entzündung zu minimieren, können Sie die Zeckenreste auch einfach stecken lassen. Sie werden in der Regel nach kurzer Zeit vom Körper abgestoßen und fallen von alleine ab.Viel wichtiger ist es, sich auch nach mehreren Wochen an den Zeckenstich zu erinnern, wenn unbestimmte Krankheitssymptome wie zum Beispiel Gelenksschmerzen auftreten. Erste Anzeichen von Borreliose können rote Ringe sein, die um die Einstichstelle auftreten. Gegen die Übertragung der gefährlichen FSME-Erkrankung (Frühsommer- Meningoenzephalitis) kann man sich durch eine Impfung schützen. Diese macht sich durch grippeähnliche Symptome und einer Nackensteifheit bemerkbar. Gegen Borreliose gibt es keine Impfung, sie kann jedoch nachträglich mit Antibiotika behandelt werden. Beim Auftreten von Symptomen sollten sie auf jeden Fall zum Arzt gehen.