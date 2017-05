69 Jahre Treue zur Musik

12.05.2017, 08:56 Uhr

Der Musikverein Hagenberg besteht seit nunmehr 117 Jahren. Mehr als die Hälfte dieser Zeit, nämlich unglaubliche 69 Jahre, verbrachte Ziegler Josef sen. als aktiver Musiker in der Mitte des Vereins.

Bis er vor kurzem - mehr als verdient - sein Flügelhorn an den Nagel hängte. Ohne Poitn Sepp, oder „Ziegler Opa“, wie er von vielen liebevoll genannt wird, wäre der MV Hagenberg nicht das, was er heute ist. Zum einen deshalb, weil ein Drittel der Musikanten aus Sepps Nachfolgerschaft besteht. Alle drei Söhne und alle acht Enkel leisten dem Musikverein treue Dienste. Aber auch, weil er in früheren Jahren junge Musiker am Instrument unterrichtete und als Mitglied der Herzbuam die Kulm mit Tanzlmusi erfreute. Trotz seiner 83 Jahre wirkte er bis zuletzt an beinahe allen musikalischen Ausrückungen mit.Da ein Musikverein Hagenberg ohne Sepp gewissermaßen unvorstellbar ist, wurde in einer extra einberufenen Generalversammlung einstimmig beschlossen, Josef Ziegler sen. zum Ehrenmitglied zu ernennen. Im Zuge eines kleinen Festes wurde ihm die Ehren-Urkunde überreicht und vom gesamten Musikverein gratuliert. Sepp stand die Freude darüber in’s Gesicht geschrieben. Sein Lachen und seine Geschichten von früher werden den Mitgliedern also noch lange die Zusammenkünfte versüßen.