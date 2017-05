14.05.2017, 12:39 Uhr

Beppo Mauhart hatte auch Wurzeln in Reichenstein

Wir haben es den Medien entnommen, dass Beppo Mauhart – ehemaliger Generaldirektor der Austria Tabak und längstdienender Präsident des ÖFB – Anfang Mai verstorben ist.

Was in den vielen Nachrufen kaum erwähnt wurde, ist gerade für uns im Mühlviertel interessant. Beppo Mauhart ist in Reichenstein aufgewachsen und dort auch zur Volksschule gegangen. Aus dieser Zeit stammt nämlich sein origineller Vorname, denn neben dem „Josef“ Mauhart gab es in seiner Klasse noch zwei weitere Josefs, so blieb der erste Josef, der zweite wurde zum Pepi und der dritte eben zum „Beppo“.

Beppo Mauhart war nur wenige Jahre in Reichenstein, aber dennoch ist er immer wieder hierher zurück gekehrt, hat Freundschaften gepflegt und einige runde Geburtstage auf der Burgruine Reichenstein gefeiert.

Gefällt mir

0