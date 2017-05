Dr. Tassilo Dückelmann bekommt FF-Ehrung

14.05.2017, 12:26 Uhr

Mit dieser Meldung begrüßte Pflichtbereichskommandant HBI Daniel Schützenhofer Bürgermeister Josef Naderer am Sonntag, 7. Mai 2017.Gemeinsam mit dem MV Tragwein marschierte dann der Festzug mit den Feuerwehren Hinterberg, Mistlberg und Tragwein zur Pfarrkiche.Feuerwehrkurat Mg.Peter Hainzl begrüßte die anwesenden Florianis herzlich und nahm in der Predigt Bezug auf deren freiwilligen Einsatz.Ein besonderer Höhepunkt war nach der Messe die Auszeichnung von Ehren-Bezirksfeuerwehrarzt Dr.Tassilo Dückelmann mit der Bezirksmedaille in Gold.Mit Kameradschaftspflege im GH Stiegenwirt wurden die Feierlichkeiten gebührend abgeschlossen.