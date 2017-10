FW erkundete Altenheim

14.10.2017, 08:36 Uhr

Unter der Ägide von Prof. Walter Freilinger konnten die SchülerInnen, nicht zuletzt dank der Einsatzfreude zweier Mitarbeiterinnen des Altenheims, wertvolle Einblicke in den Betrieb dieser Einrichtung gewinnen. Manche von ihnen haben ohnehin Angehörige im Heim untergebracht und waren so umso interessierter an den vielen Faktoren, die eine professionelle Altenbetreuung ausmachen.

Um sich einmal in die Lage der meist pflegebedürftigen BewohnerInnen des Heims versetzen zu können, konnten sie mit Hilfe von Absolventinnen der Krankenpflegeschule Freistadt auch manche Aufgaben probieren und sogar kurz in einer speziellen Badewanne Platz nehmen (vgl. Bildbeilage).