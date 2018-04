Sein Leben war die Musik – Josef Ziegler sen. im Alter von 84 Jahren verstorben

21.04.2018, 09:00 Uhr

Er war ein Mann, der vielen Menschen durch seine positive Art und mit seinem Musizieren Freude und Unterhaltung zu bescheren vermochte, der ohne viel Aufsehens und großer Worte zu seinen Prinzipien und Werten stand: Familie, Bodenständigkeit, Echtheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und natürlich – der Musik.Als einziges Kind seiner Eltern übernahm er als junger Mann den elterlichen Hof. Bei einer Tanzveranstaltung lernte er seine Maria kennen und lieben und nahm sie schließlich zur Frau.Obwohl er als Landwirt vom „Poitn“ in Penzendorf die harte Arbeit kannte, galt seine Leidenschaft und sein ganzer Eifer doch stets der Musik, die ihm neben seiner Familie das Wichtigste im Leben war. In jungen Jahren war er Mitglied der „Herzbuam“, einer Musiker-Gruppe aus der Kulm in Hagenberg, die auf allerlei Tanzveranstaltungen in Nah und Fern die Gäste mit Tanzmusik begeisterten. Im Laufe der Jahre wirkte er bei zahlreichen verschiedenen Musikvereinen und kleineren Gruppen, sowohl am Flügelhorn als auch auf der steirischen Harmonika mit. Die Musiker des Bezirkes kannten und schätzten ihn. Einige Flügelhornisten in der Umgebung haben ihr Instrument bei Sepp erlernt, lange bevor sich das Musikschulwerk etabliert hatte. Die Liebe zur Musik gab er aber nicht nur seinen Schülern weiter, sondern vor allem auch seinen drei Söhnen und neun Enkeln, wahrscheinlich auch den drei Urenkeln.Eine große Stütze war Sepp aber ganz besonders dem Musikverein Hagenberg, in dem er stolze 69 Jahre lang aktiv am Flügelhorn mitwirkte. Auf Sepp war immer Verlass, es gab kaum eine Ausrückung, die ohne ihn stattfand. Vor einem Jahr legte er sein Instrument beiseite und wurde daraufhin einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt. Vom Blasmusikverband erhielt er die höchsten Auszeichnungen: Verdienstkreuze und Ehrennadeln in Silber und in Gold.

Sepp war überall willkommen, er war stets gut gelaunt und hatte immer ein lustiges Gschichterl von früher zu erzählen oder trug ein kleines Liedchen vor.SZahlreiche Mitmenschen begleitete Sepp musikalisch auf ihrem letzten Weg zum Friedhof, nun hat ihm sein Verein gemeinsam mit Vertretern verschiedener Kapellen diese letzte Ehre erwiesen.