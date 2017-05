Stammtisch-Ausflug

02.05.2017, 18:27 Uhr

für einen Familienausflug. Sieben Familien mit insgesamt 18 Kindern machten sich auf den Weg nach Niederösterreich. Start und Ziel war die Fichtmühle in Neumühl/Unterweißenbach. Bei schönem Wetter nach dem Motto: "Wenn Englein reisen..." ging's ins Waldviertel. Am Vormittag sorgte die Greifvogel-Vorführung im Schloss Waldreichs bei groß und klein für Begeisterung. Verschiedene Falken, Adler und Geier präsentierten ihre Flugkünste.Am Nachmittag standen die Kittenberger Erlebnisgärten bei Langenlois am Programm. Bei wunderschön angelegten Gärten kann man den Frühling hautnah miterleben. Auch für die kleinen war etwas dabei: ob Gartenzwergen-Irrgarten oder Abenteuer-Garten, für Spaß war gesorgt.Der Stammtisch MaMaMa+ trifft sich einmal im Monat beimzum gemeinsamen Plaudern, Diskutieren und zum "Witzeln". Es gibt ihn seit dreieinhalb Jahren und er setzt sich aus denzusammen.