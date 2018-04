"Wir Bäuerinnen beleben, bewegen, begeistern"

27.04.2018, 10:35 Uhr

"Auf einem guten Fundament nehmen wir Bäuerinnen die Herausforderung der Gegenwart an und wollen die Zunkunft aktiv mitgestalten", sagt Miesenberger. "Wir sehen uns als Botschafterinnen und werden so auch von der Gesellschaft wahrgenommen. Unsere Werte und Traditionen werden geschätzt und geben vielen Menschen Halt und Sicherheit in dieser schnelllebigen Welt. Die Gemeinschaft in unseren Familien, in den Dörfern, in unserer Berufsgruppe ist beispielgebend für viele. Der Konsument hat Vertrauen in unser Wissen bezüglich Umgang mit Lebensmitteln und nachhaltige Produktion. Dieser großen Verantwortung sind wir uns bewusst und dieser stellen wir uns auch."