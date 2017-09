32-jährige Linzerin wird Stadtmanagerin

29.09.2017, 10:26 Uhr

"Stadmarketing funktioniert nur, wenn es von innen heraus kommt, wenn es von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen wird", sagt Braumann. "Es darf nicht aufgesetzt sein." Ihre Aufgabe sei es, herauszufinden, was die Leute, der Handel und die Gastronomie brauchen. Es gelte, Ideen aufzugreifen, Leute zu mobilisieren, zu vermitteln und gemeinsame Projekte zu erarbeiten. "Wenn alle zufrieden und stolz auf ihre Stadt sind, dann transportieren sie das auch nach außen. Das ist die beste Werbung."

Braumann hat in Krems Tourismusmanagement studiert und vor kurzem ihren Master in Verwaltungsmanagement abgeschlossen. Zuletzt war sie in der Verwaltung des Kepler-Uni-Klinikums beschäftigt. Dort organisierte sie unter anderem Symposien und Betriebsausflüge.