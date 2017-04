Auch so kann man das Kochen lernen

26.04.2017, 08:20 Uhr

Die nächsten Seminare:

„MÜK“

Sushi jam, jam, jam am 28. April von 17.30 bis 22 Uhr. Stefan Eder zeigt in diesem Esstisch-Seminar, wie man Sushi und Maki ganz einfach selber zaubern kann. Aber auch warme Sushi "austrian style" kommen zum Verspeisen auf den Tisch. Tapas, Mezze, Fingerfood am 29. April. Diese Snacks werden überall gern zu einem Glas Wein oder Bier genossen und sind auf jeder Party. Zubereitet werden sie von den Hobbyköchinnen Doris Kalchgruber und Christine Baumgartner. Blinddate mit dem Frühling am 12. Mai: Claudia Hochreiter vom Team der Wilden Feldküche verwöhnt mit einem vegetarischen 5-Gänge-Menü (inkl. Getränken). Sie freut sich auf gemütliche Plaudereien über grüne Vielfalt in der Küche und Essen als Heilmittel.Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Veranstaltungsort: MÜK Freistadt, Samtgasse 4, Freistadt. Weitere Informationen: www.muehlviertel-kreativ.at/eventZu gewinnen:Wenn Sie uns sagen, was sich hinter der Abkürzungverbirgt, können Sie einen Platz in einem Esstisch-Seminar gewinnen.A Mühlviertel Kreativ HausB Mühlviertel Kunst & KulturMitmachen kann man auf unserer Facebook-Seite: BezirksRundschau - Mein Bezirk Freistadt