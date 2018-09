Bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

20.09.2018, 07:47 Uhr

Die Zugmaschine fuhr daraufhin über die abfallende Wiese und überschlug sich in den angrenzenden Wald, wo der Lenker sein Bewusstsein wieder erlangte und er daraufhin mittels Handy Hilfe herbei holen konnte. Der 24-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen. An der Zugmaschine entstand Totalschaden.Alle Fotos: mariokienberger.at