06.07.2018, 11:04 Uhr

Hintergrund der Auseinandersetzung ist das Thema Stadtmarketing mit all seinen Begleitumständen wie Kündigung von Stadtmanagerin Bettina Braumann, Besetzung der Assistenzstelle und finanzieller Rückzug der Braucommune Freistadt. "Das Stadtmarketing ist nicht tot", stellt Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker (Die Grünen) fest. "Wir sind voll handlungsfähig, es geht nur darum, dass die Bürgermeisterin als Vorsitzende endlich eine Sitzung des Stadtmarketingbeirates einberuft, damit wir nicht wertvolle Zeit verlieren."Rainer Widmann, Fraktionsobmann der Bürgerliste Wiff und eine der Zielscheiben der ÖVP-Attacken, sagt: "Nicht die Allianz steht auf der Bremse, sondern die ÖVP. Sie soll endlich das Kriegsbeil begraben und an den Verhandlungstisch zurückkehren." Der Fahrplan der Allianz, dem auch FPÖ-Parteiobmann Fritz Mayr vollinhaltlich zustimmt: Stadtmarketingbeirat einberufen, Jahresprogramm abarbeiten und die vakante Stelle des Stadtmanagements nachbesetzen!Die Allianz bedauert den Rückzug der Braucommune. "Die 60.000 Euro schmerzen, das ist ganz klar", sagt Fürst-Elmecker. "Aber man kann Stadtmarketing auch mit den restlichen 140.000 Euro machen." Der Absprung der Braucommune sei schließlich kein Kollaps. "Wir müssen jetzt eben kleinere Brötchen backen", betont der Kulturstadtrat.Eingebettet ist das Stadtmarketing in die Freistädter Kommunalbetriebe GmbH (FKG). Weil die Allianz dort eine Neuaufteilung der Machtverhältnisse (5:4 für die Allianz statt 5:4 für die ÖVP) anstrebt, stellt Braucommune-Geschäftsführer Ewald Pöschko sein finanzielles Engagement ein. Er stehe für "demokratiepolitisch bedenkliche Testläufe" nicht zur Verfügung. Die Allianz hält es für befremdlich, dass ein Unternehmer einen Vorgang, der offensichtlich zu mehr Demokratie und Transparenz führe, als "demokratiepolitisch bedenklich" einstuft. "Nur weil die FKG in Zukunft kein Durchlaufposten mehr für die Braucommune und die ÖVP ist", sagt Widmann kopfschüttelnd.