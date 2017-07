Den Sommer konservieren

24.07.2017, 11:29 Uhr

für die ganze Familie: Selbstgemachtes schmeckt einfach am besten. Mit dem Einmachen kann man auch im Winter ein Stück Sommer genießen. Steinobst wie Kirschen, Marillen und Zwetschken schmecken eingekocht teilweise sogar besser als eingefroren.Irmgard Schinnerl, Landwirtin aus Tragwein, mischt bei ihren Marmeladen gerne verschiedene Obst- und Beerensorten zusammen wie Ribisel mit Himbeeren, Stachelbeeren oder mit Kirschen. Eingekocht und zusammengemischt wird was gerade reif ist und nach Gefühl.Irmgard meint: „Am besten gelingt Marmelade, wenn man die Beeren oder Früchte zuerst einmal aufkochen lässt, dann püriert, erst dann den Gelierzucker dazu gibt und nochmals kurz aufkochen lässt. Vielleicht noch einen Schuss Rum dazu geben. Sehr sauber arbeiten und die Gläser vorwärmen bevor man die heiße Marmelade einfüllt. Gut auskühlen lassen und dann trocken und kühl lagern. Die Gläser auf den Kopf stellen ist nicht nötig!

Ein köstliches Rezept:

1,20 kg Kürbis60 dag süße Äpfel (keine säuerlichen Äpfel)1 Vanilleschoteetwas Zitronensaft75 dag Gelierzucker (2:1)Zubereitung: Kürbis und Äpfel schälen und in sehr kleine Stücke schneiden, etwas Zitronensaft dazu und in einem Topf zum Kochen bringen, pürieren den Gelierzucker dazugeben und nochmals aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und sofort in die vorgewärmten Gläser füllen.