Fahrzeugraritäten im Unteren Mühlviertel

20.07.2017, 13:26 Uhr

29. Internationalen Oldtimertreffen mit Wertungsfahrt ein. Alle Besitzer von Autos, Motorrädern, Beiwagengespannen und Dreirädern bis Baujahr 1980 können daran teilnehmen. Geplant ist eine Wertungsfahrt in zwei Etappen, die nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Eine Anmeldung ist am Veranstaltungstag von 7.30 bis 9 Uhr im Startbüro in Mönchdorf möglich. Der Start zur Rundfahrt und die Vorstellung der Oldies ist für 9.30 Uhr geplant.

Die Strecke verläuft von Mönchdorf über Schreineredt, Henndorf, Königswiesen, durchs Kleine Naarntal und Bad Zell nach Tragwein und über Allerheiligen nach Rechberg zum Dorfwirt. Nach dem Mittagessen geht es über Münzbach, Bad Kreuzen und Pabneukirchen nach Neudorf zur Kaffeepause beim Oldtimermuseum Ambros. Die Siegerehrung findet dann in Mönchdorf statt.www.ovm-moenchdorf.at oder Andreas Brandstetter (0664 / 205 8301)