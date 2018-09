Fotoworkshop - Vier Tage Kultur und Natur am Grünen Band

14.09.2018, 11:29 Uhr

Die mäandrierende Maltsch, an der Grenze zwischen Oberösterreich und Tschechien und die umgebende Landschaft, bietet eine reiche Motivfülle für die Landschafts- und Tierfotografie.Josef Limberger, Tier- und Naturfotograf und Obmann des Naturschutzbundes OÖ. kennt die Gegend wie seine Westentasche. Limbergers Fotos erscheinen in Kalendern, Zeitschriften und Fachpublikationen im In- und Ausland. Der zweite Workshopleiter ist Thomas Hackl, Lehrer und Kurator für Fotografie, Filmemacher und Outdoortrainer, arbeitet unter anderem für das Linzer Stadtmuseum Nordico, Mitarbeit an Dokumentationen für BBC und Universum.

Jeweils am Abend werden einzelne, am Tag entstandene Bilder, besprochen und analysiert. Mitglieder des Naturschutzbundes erhalten zudem eine 10% Ermäßigung.Nähere Infos auf der Homepage des Naturschutzbundes OÖ.