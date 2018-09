Franz Scheuwimmer ist jetzt "Oberstudienrat"

20.09.2018, 08:11 Uhr

Scheuwimmer war seit 2011 maßgeblich an der Konzeption, Planung und Entwicklung des Schulprofils der neuen Bildungsstätte für 400 Schüler beteiligt. Er leitet ein Team von 58 Lehrkräften und 24 Mitarbeitern. In seiner Freizeit bewirtschaftet er mit seiner Frau einen landwirtschaftlichen Betrieb in Katsdorf und ist aktiver Musiker der Musikapelle Ried in der Riedmark.