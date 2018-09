Gebürtiger Freistädter gewinnt Krimipreis

20.09.2018, 16:31 Uhr

Lehner entführt seine Leser in "Nitro" in das Wien von Mike Hauser. Von seinem Büro im Bankenturm taucht er immer wieder in das Treiben am Donaukanal ein. Die Welt der Graffiti-Künstler, Partymacher und Liebespaare fasziniert ihn. Dort fühlt er sich der Freiheit nahe, die er immer haben wollte. Manchmal dient sie jedoch sogar als Exerzierfeld für Mörder.

Im Mühlviertel ist Fritz Lehner vor allem als Filmemacher bekannt. Legendär ist sein Filmessay "Freistadt" aus dem Jahr 1976, bei dem er für Buch und Regie verantwortlich zeichnete. 2016 wurde Lehner im Rahmen des Festivals "Der Neue Heimatfilm" mit dem Würdigungspreis der Stadt Freistadt ausgezeichnet.