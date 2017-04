Gemeinde Freistadt erwirtschaftet Überschuss

25.04.2017, 16:20 Uhr

Kräftig investiert wurde vergangenes Jahr in die Bildung und die Kinderbetreuung. Die Generalsanierung der Neuen Mittelschule schlug mit 1,2 Millionen Euro zu Buche. 47.000 Euro wurden für den Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Volksschulen aufgewendet. Damit wurden unter anderem neue Laptops, Sitzkissen, Spielsachen, Geräte für die Außenanlage und Möbel angekauft.Erfreut zeigt sich die Bürgermeisterin über die Bevölkerungsentwicklung: "Innerhalb von zwei Jahren haben wir ein Plus von 280 Personen. Der Zuzug zeigt, dass Freistadt eine Stadt mit hoher Lebensqualität ist." Und es soll weiter intensiv daran gearbeitet werden, die Infrastruktur zu verbessern. So wird heuer Geld unter anderem für die Trinkwasserversorgung, ein neues Stadtmarketing, ein Konzept für die sanierungsbedürftige Badeanlage und eine gute Kinderbetreuung in die Hand genommen.