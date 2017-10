Hinterglasmuseum Sandl präsentiert neues Sagenbuch

In einjähriger Vorbereitungszeit haben die Schülerinnen und Schüler der Volks- und Neuen Mittelschule Sandl gemeinsam mit dem Hinterglasmuseum ein Kinder-Sagenbuch gestaltet. Am 31. Oktober wird es feierlich präsentiert.

Hinterglasbilder als Illustrationen

Josef "Luki" Mandl und sein Onkel Rudolf Wagner sammeln seit vielen Jahren das mündlich überlieferte Sagengut im Bereich der Gemeinde Sandl. An zwei Raunachtsabenden rund um Weihnachten wandert der "Mandl aus Sandl" von Wirtshaus zu Wirtshaus und erzählt dort den Gästen mit Unterstützung der örtlichen Theatergruppe in stimmungsvoller Atmosphäre die eine oder andere Begebenheit, Geschichte oder Sage. Diese "Sandler Sagennächte" sind weit über die Gemeindegrenzen hinweg beliebt und bekannt. Was bisher aber fehlte, war eine Sammlung dieser Erzählungen zum Nachlesen beziehungsweise Vorlesen für Kinder.Vor etwas mehr als einem Jahr war die Idee zu einem Kinder-Sagenbuch geboren. Das Besondere dabei: Die Illustrationen wurden von den Kindern der Volksschule und der Sport-Neue Mittelschule Sandl geschaffen, und zwar - der rund 200 Jahre alten Tradition der kleinen Mühlviertler Gemeinde entsprechend - überwiegend in Hinterglas-Maltechnik. Alle dabei entstandenen Kunstwerke, von den Entwürfen bis zu den fertigen Hinterglasbildern, können am 31. Oktober um 19:00 Uhr im Rahmen einer Vernissage im Hinterglasmuseum Sandl bewundert werden. Gleichzeitig findet die Präsentation des fertigen Sagenbuches statt. Da darin nur eine Auswahl der Kunstwerke berücksichtigt werden konnte, zahlt sich ein Besuch der eintägigen Ausstellung auf jeden Fall aus. Die jungen Künstlerinnen und Künstler werden für Autogramme zur Verfügung stehen und ein Auftritt des Sagenerzählers Luki Mandl mit der Theatergruppe Sandl verspricht mystische Augenblicke. Auch im Halloween-Buffet wird sich der Bezug zu der einen oder anderen Sage wiederfinden.