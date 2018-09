Im Ernstfall wissen, wie man sich schützt

17.09.2018, 09:11 Uhr

Wie aktuelldie Krisenfälle sind, zeigen die vielen Unwetter der letzten Zeit mit den damit verbundenen Überschwemmungen, Muren oder Bränden."Bitte denkt an die Eigenverantwortung. Wer vorsorgt, ist im Krisenfall klar im Vortel und kann die Zeit bis zum Eintreffen der Einsatzorganisationen, die bei einer Katastrophe nicht überall sofort helfen können, gut überbrücken", appelliert etwa der OÖ. Zivilschutz-Präsident Michael Hammer.Start war in der Sparkasse am Freistdädter Hauptplatz. Nächste Station ist Grünbach. "Vorbeugende Bewusstseinsbildung für Gefahrenpotentiale sowie das Aufzeigen von Verhaltensregeln helfen mit, menschliches Leid zu vermeiden und materiellen Schaden zu reduzieren", so Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer, die sich über den Start in ihrer Heimatstadt freut. "Das Thema Vorsorge verbindet uns, deswegen stellen wir gerne unsere Räumlichkeiten zur Verfügung", erklärt Sparkassen-Regionaldirektor Engelbert Pichler.Präsident Hammer weist darauf hin, dass es wichtig ist, drei Bereiche abzudecken: "Ein ausreichender Lebensmittelvorrat, technische Hilfsgeräte sowie Medikamente und Hygieneartikel.Es ist ratsam, Lebensmittel zu bevorraten, die mindestens ein Jahr lang haltbar sind. Hammer: "Damit braucht der Bürger nur einmal im Jahr an seinen Vorrat zu denken und ihn zu erneuern. Der routinemäßige Austausch der Produkte soll im Rahmen des 'Stresstests in Haushalt' am ersten Samstag im Oktober, dem Zivilschutztag, erfolgen." An diesem Tag gibt es auch den Sirenen-Probealarm.Ganz wichtig ist auch der Wasservorrat. Der Zivilschutz empfiehlt hier Mineralwasser.Information ist im Notfall äußerst wichtig: "Wir raten zu kurbelbetriebenen Kombigeräten, die sowohl Radio als auch die Notbeleuchtung integriert haben", rät Zivilschutz-Bezirksleiter Ewald Niederberger. Auch eine Notkochstelle ist Bestandteil des notwendigen Krisen-Ausstattung, idealerweise mit einer Sicherheitsbrennpaste.Übrigens: Zivilschutz-Verantwortliche gibt es in jeder Gemeinde. Am besten man erkundigt sich an den jeweiligen Gemeindeämtern, wer zuständig ist.Der OÖ Zivilschutz bietet natürlich jede Menge Informationen und Notfallprodukte an. Der Kontakt: zivilschutz-ooe.at oder 0732 / 65 24 36. Hier kann man auch Notfallprodukte kaufen.