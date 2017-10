Im neuen abz Hagenberg wird Praxis gelebt

11.10.2017, 09:37 Uhr

Vielseitige Infrastruktur

Moderner Bildungscampus



Zur Sache



Der Bau der Bildungsdrehscheibe kostete rund 34 Millionen Euro. Das Resultat: Ein innovatives Bildungszentrum, das sich als berufsbildend, lebensnah und zukunftsorientiert in gut erreichbarer Nähe präsentiert. Geleitet wird die Schule von Direktor Franz Scheuwimmer. 350 Schüler (davon 100 erwachsene Abendschüler) starteten kürzlich ihre dreijährige Ausbildung. "Das abz Hagenberg hat nun seine Tore geöffnet. Füllen wir es gemeinsam mit innovativem Bildungsleben", freut sich Scheuwimmer.Elf Standardklassen mit sieben Gruppenräumen, zwei Lehrküchen mit Servierräumen, Genusslandküche, EDV-Räume, Verarbeitungsräume, Bibliothek mit Mediathek, Cafeteria, Kreativräume, Praxisräume für Gesundheitstraining und Krankenpflege, Raum der Stille, Werkstätten zur Holz- und Metallverarbeitung, Imkerei, eigene Landwirtschaft, Schülerwohnheim mit 176 Plätzen, attraktive Außen- und Sportanlagen und vieles mehr.Beheizt wird das abz Hagenberg mit erneuerbarer Energie aus bäuerlichem Waldhackgut.Mehr als 40 erfahrene Lehrkräfte vermitteln praxisorientiertes Wissen und soziale Kompetenzen. Das Bildungsangebot des abz umfasst die Fachrichtungen Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement und Landwirtschaft, die eine neue pädagogische Ausrichtung in ihrer Schwerpunktsetzung erhielten. Einmalig ist auch die Möglichkeit, die erste Klasse in einer fachrichtungsübergreifenden Form zu besuchen. Das abz Hagenberg zeichnet sich durch eine enge Verbindung von Theorie- und Praxisunterricht aus. Die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region wird stark forciert. Für die Ausbildungsschwerpunkte in der Fachrichtung Betriebs- und Haushaltsmanagement sind das Institutionen und Betriebe aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, aus der Gastronomie und der Gästebeherbergung sowie aus dem Kreativbereich und dem Floristiksektor. Für die Fachrichtung Landwirtschaft wird auf ein Netz von Praxisbetrieben für die Tierhaltung und die Zusammenarbeit mit bäuerlichen Organisationen zurückgegriffen. Von großem Vorteil ist die Zusammenarbeit mit der Ages, die im Gebäude des abz eingemietet ist und das Landesgut Katsdorf, wo konventionelle und organisch-biologische Flächen für die Bewirtschaftung in der Praxis zur Verfügung stehen. Die schulische Praxis wird ergänzt durch Praktika auf landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben und Institutionen. Ebenfalls erwünscht: Praxiswochen im Ausland.Das abz Hagenberg öffnet am Nationalfeiertag, Donnerstag, 26. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, seine Schultore. Führungen durch das Bildungszentrum vermitteln einen Eindruck von der großen Bildungsvielfalt.abz HagenbergVeichter 99 | 4232 Hagenberglwbfs-hagenberg.post@ooe.gv.at0732 / 7720 33400