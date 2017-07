"Legenden Mötlas" schlugen "Real Mötlas"

20.07.2017, 16:13 Uhr

Auch der Nachwuchs hatte große Freude am Spiel. Es wurde in einer eigenen Kinderwertung gespielt. Vier Mannschaften traten an – die "Fruchtzwerge" holten sich den Sieg. Dank des Organisationsteams, bestehend aus Philipp Diesenreither, Reinhard Grufeneder und Ignaz Lesterl, war es ein überaus gelungenes Turnier. Die Spieler und Zuseher wurden bestens mit Getränken und Schmankerl durch die Dorfgemeinschaft IGe Mötlas versorgt.