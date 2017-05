Musikheim und Bauhof: 400 Gäste bei Eröffnungsfest

09.05.2017, 08:01 Uhr

An die 400 Neumarkter sowie interessierte Gäste aus Nachbargemeinden konnten sich über das neue Gebäude informieren und es besichtigen. Das kommunale Bauwerk wurde nach knapp einjähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Die Gesamtkosten für das Musikheim und den Bauhof am Faberberg liegen bei rund 1,2 Millionen Euro.Der kurzweilige Festakt wurde vom Musikverein Neumarkt gestaltet, wobei bei einem vielbeachteten Musikstück die Bauhof-Mitarbeiter eine bemerkenswerte Premiere als Musiker erlebten. Sie verwendeten Besen und Schaufel als Rhythmusinstrumente. Den Takt gab der Musikalische Leiter des Musikvereins, Martin Barth, vor.