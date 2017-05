Neue Streichhalle für Selbermacher

04.05.2017, 14:46 Uhr

Zünftig eingeweiht wurde die neue Streichhalle durch Geschäftsführer Christian Buchner, der die erste Baufamilie mit einem Brotzeitkorb mit Mühlviertler Schmankerl begrüßte. Katharina und Wolfgang Ebetshuber aus Waidhofen an der Ybbs (NÖ) haben an zwei Tagen Drei-Schicht-Platten für die Dach- und Terrassenuntersichten ihres neuen Bungalows gestrichen.

Die 200 Quadratmeter große Streichhalle stand ihnen dafür kostenfrei zur Verfügung. Zum Buchner-Servicepaket für Selbermacher gehört ebenso, dass Baufamilien von Anfang an über ihre möglichen Eigenleistungen beraten und bei der Umsetzung unterstützt werden. So kommt zur Kostenersparnis auch das gute Gefühl, mit eigener Hände Arbeit am neuen Haus mitgewirkt zu haben.