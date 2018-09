Oberösterreich-weites „Fest der Volkskultur“ in Windhaag bei Freistadt

06.09.2018, 17:33 Uhr

Das Forum Volkskultur Veranstalter des oberösterreich-weiten „Fest der Volkskultur“ hat sich schon vor zwei Jahren entschieden, das Fest 2018 in Windhaag bei Freistadt auszutragen. Seitdem wird im Festkomitee eifrig geplant, besprochen und organisiert. Erwartet werden ca. 10.000 Besucher.

Initiator der Bewerbung war OSR Josef Schimböck. Er war schon bei einigen Festen als Vertreter des Blasmusikverbandes dabei und hatte immer das Ansinnen, dieses Fest einmal auch nach Windhaag zu bringen.Das Programm ist vielfältig und für alle Altersgruppen passend. Freitag-Abend beginnt der Kameradschaftsbund und der Blasmusikverband Bezirk Freistadt mit einem Sternmarsch und dem großen Österreichischen Zapfenstreich am Marktplatz. Nach dieser feierlichen Eröffnung steht das ganze Wochenende im Zeichen der echten Volkskultur. Am Samstag zeigen die Volkstanzgruppen der Oö. Landjugend beim Wertungstanzen ihr Können und am Abend lässt Franz Gumpenberger tief in die Welt der Volksmusik blicken.Das Erntedankfest am Sonntag wird von der Bauernschaft unter dem Motto: Landwirtschaft steht für…“ gestaltet. Umrahmt wird die Messe von den Windhaager Chören. Nach dem Gottesdienst gibt’s einen Frühschoppen und das „Platzlsingen“ mit 10 Chören zum Thema „Windhaag klingt“ im ganzen Ort.Ein großes Rahmenprogramm mit dem Kunsthandwerksmarkt Mühlviertel-Südböhmen mit ca. 70 Ausstellern, der Liebhabermarkt der Goldhauben- und Kopftuchgruppe, verschiedenste Ausstellungen der Verbände des Forum Volkskultur (Krippenfreunde, Vogelfänger, Trachtenverband,…), Fotoausstellungen und natürlich die Verkostung des Windhaager Festweins „Greener Beltliner“. Auch musikalisch wird einiges geboten: Gruppen wie Mach7, Aisstal Böhmische, Rainbacher 3Gsang, Aberseer Musikanten und Pascher, Mollner Maultrommler, Leonfeldner, Kantorei oder der Wartberger Chor „pro musica“ haben Auftritte beim Fest der Volkskultur.Der Zeltbetrieb wird von den beiden Windhaager Musikkapellen Feuerwehrmusik und Marktmusikkapelle und der Sport Union organsiert. Aber auch außerhalb des Festzeltes gibt es viel Kulinarisches: die Goldhauben- und Kopftuchgruppe verwöhnt mit Kaffee und Mehlspeisen, die Bäuerinnen backen 3.000 Krapfen für die hungrigen Besucher. Auch der Verein Mühlviertler Waldhaus bietet Kleinigkeiten an. Und natürlich kann man auch bei den örtlichen Wirten schlemmen.Der Schlusspunkt des Festes wird am Sonntag mit dem Festzug mit vielen Vereinen gesetzt. Bei diesem wird auch Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer anwesend sein. Im Anschluss an das Schlussfest wird im Festzelt die große Verlosung des Gewinnspiels, Hauptpreis ein Auto, stattfinden. Danach klingt das Fest gemütlich aus, schließlich hatte man die letzten drei Tage ganz Oberösterreich zu Besuch.Jetzt fehlt nur noch eins: schönes Wetter am Festwochenende, die Veranstalter hoffen, dass der Wettergott ein Einsehen hat.Allgemeine Information zum Fest der Volkskultur:Veranstaltet wird das Fest vom Land Oberösterreich, dem OÖ. Forum Volkskultur und der Gemeinde Windhaag bei Freistadt.Das Fest der Volkskultur hat in Oberösterreich eine mehr als 20jährige Tradition: erstmals gab es 1995 in St. Marienkirchen ein Fest, seit 1996 wird es in zweijährigem Rhythmus gefeiert, und zwar in jeweils unterschiedlichen Regionen des Landes. 2018 findet das Fest der Volkskultur in Windhaag stattfinden.Ziel des Festes ist es, auf die Vielfalt volkskultureller Arbeit in Oberösterreich aufmerksam zu machen, aber auch neue Wege, wie sich Volks¬kultur heute präsentiert, aufzeigen. Alle Generationen und Regionen des Landes haben in diesem Fest ihren Platz. Es ist auch ein Fest der Ehrenamtlichkeit und der lebendigen, aktiven Dorfgemeinschaft: ge¬mein¬sam wird an diesem Wochenende musiziert, getanzt, gefeiert und gearbeitet.BISHERIGE AUSTRAGUNGSORTE1995 St. Marienkirchen1996 St. Marienkirchen1998 Laussa2000 Wallern2002 Hirschbach2004 Andorf2006 Steinhaus bei Wels2008 Bad Goisern2010 Kirchberg/Donau2012 Kopfing2014 Herzogsdorf2016 Oberwang2018 Windhaag b. Fr.2020 Molln