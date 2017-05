Percussionfestival war wieder ein riesiger Erfolg

11.05.2017, 09:52 Uhr

An drei Tagen waren in den Konzerten eine bunte Mischung unterschiedlichster Stile und ethnischer Wurzeln zu hören. Von solistischen Auftritten bis hin zu mitreißender Tanzmusik war für jeden Geschmack etwas dabei. Neben den professionellen Musikern und Tänzern aus 22 Nationen hatte auch der talentierte Nachwuchs aus den OÖ. Landesmusikschulen wieder Gelegenheit, sich zu präsentieren.Knapp 1000 Besucher waren an den drei Festivaltagen zu Gast. Zu vier Schülerkonzerten kamen zusätzlich mehr als 1000 Schüler aus Freistadt und den umliegenden Gemeinden, um einen Einblick in die faszinierende Welt der Rhythmen zu erleben. Die internationalen und nationalen Künstler, die in den Konzerten die Zuhörer begeisterten, gaben – wie auch in den vergangenen Jahren – Workshops für die Percussion-Fans. Erfreulich: Fast 300 Trommler nahmen daran teil.Fazit von Organisator Markus Lindner: "Die grenzenlose Sprache der Rhythmen war auch im Jahr 2017 ein positives Beispiel dafür, wie harmonisch und gegenseitig inspirierend das multikulturelle Zusammentreffen von Musikern unterschiedlichster Herkunft, Farbe und Religion sein kann."