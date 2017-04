Pferdeflüsterer aus Wien begeisterte in Freistadt

27.04.2017, 11:12 Uhr

Einen ganzen Tag lang hat der Facharzt für Orthopädie den interessierten Pferdemenschen vom Hennerbichler-Hof seine theologischen, philosophischen, aber vor allem praktischen Erfahrungen und Zugänge in der Arbeit und in der Begegnung mit Pferden nähergebracht. „Es war ein so spannender und erlebnisreicher Tag, der die Arbeit miteinander auf eine neue Ebene gestellt hat“, freut sich Hofbesitzerin Gabi Hennerbichler.

Jagenbrein beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Pferden und der Umgang mit den Vierbeinern hat ihn verändert: „Deren einzigartige Fähigkeit, das Verhalten des Menschen zu spiegeln und sekundenschnell auf dessen Verhalten zu reagieren, gibt mir die Chance, mich näher kennen und kontrollieren zu lernen." Von seinem Wissen haben nicht nur die Trainerinnen und Coaches am Hof profitiert, sondern auch die jungen Reiterinnen, die ihre Pferde von einer völlig neuen Seite kennengelernt haben. Jagenbrein hat für sein Freiarbeits-Training kein Honorar bekommen, aber jede Teilnehmerin hat einen Beitrag gespendet. Die gesamte Summe – 450 Euro – geht an den Verein "Pferde in Not".