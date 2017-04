Rauch aus dem Handschufach: Pkw stand in Vollbrand

30.04.2017, 10:48 Uhr

Am 29. April gegen 20 Uhr lenkte ein junger Autolenker aus Liebenau seinen Pkw auf der Harrachstaler-Straße Richtung Harrachstal.

FREISTADT (red). In der Ortschaft Saghammer, Gemeinde Weitersfelden, drang plötzlich Rauch, ausgehend vom Handschuhfach, in den Fahrgastraum. Innerhalb kurzer Zeit begann es im Innenraum des Pkw stark zu qualmen. Der junge Autolenker konnte sein Fahrzeug gerade noch anhalten und verlassen. Laut seinen Angaben stand das Auto innerhalb einer Minute in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand.