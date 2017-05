Wanderung am Grünen Band nach Zettwing

Das Städtchen Zettwing erstreckte sich am rechten Ufer der Maltsch an der Grenze zu Österreich. Es wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Im 19. Jahrhundert haben hier rund 700 Einwohner gelebt. Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Grund der Gemeinde Zettwing dem Grenzstreifen eingegliedert und Zettwing verschwand. Im verborgenen Niemandsland konnte sich die Natur ungestört entwickeln, was in unserer ansonsten intensiv genutzten Landschaft so selten geworden ist - ein Stück Wildnis. Nur die Kirche aus dem Jahr 1384 blieb stehen und wurde von 1995 - 2003 renoviert.Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und eventuell ein Fernglas ist empfehlenswert!

Kosten: Erwachsene € 8,- Kinder ab 6 Jahren € 4,-Leitung: Wolfgang SollbergerTreffpunkt: Natura 2000 Infozentrum am Grünen Band Europa, Marktplatz 2, 4262 LeopoldschlagTel.: 0043 (0)7949 20576, nat.2000infozentrum@gmx.at